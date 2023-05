Was läuft heute? | Auerhaus, Herzstolpern, Operation Fortune

Auerhaus

Süddeutschland, Mitte der 80er Jahre: Die beiden Freunde Frieder und Höppner bekommen die Chance, ein Haus zu mieten und dort ihre erste WG zu gründen. Gemeinsam mit einigen neuen Freunden beginnt ein wildes, aber gleichzeitig herzliches Zusammenleben. Alles scheint perfekt, bis die Gruppe realisiert, dass Frieders Depression eine tickende Zeitbombe ist. „Auerhaus“ ist die Romanadaption des Bestsellers von Bov Bjerg. Ihr findet den Film ab sofort bei Prime Video.

Herzstolpern

Felix‘ Herz stolpert manchmal. Vor allem seitdem er seine erste große Liebe Emma bei einem inklusiven Theaterprojekt kennengelernt hat. Als Emma unerwartet einen Brief mit schlechten Nachrichten von ihrem Großvater in Italien erhält, zögert Felix nicht lange, sie auf der Reise zu ihrem Opa zu begleiten. Felix‘ Familie macht sich riesige Sorgen, denn eigentlich steht Felix kurz vor einer großen Herz-OP und darf sich auf keinen Fall zu sehr anstrengen. Wie dieser Road-Trip ausgeht, das erfahrt ihr in „Herzstolpern“. Den Familien-Zweiteiler gibt’s ab sofort als Stream in der ZDF-Mediathek.

Operation Fortune



Jason Statham muss die Welt retten. Diesmal aber zum Glück mit Humor. In der Action-Komödie „Operation Fortune“ spielt er den MI6-Agenten Orson Fortune, der damit beauftragt wird, den brandgefährlichen Deal eines schmierigen Waffenhändlers zu verhindern. Zum Glück ist besagter Waffenhändler (gespielt von Hugh Grant) ein riesiger Fan des Hollywoodstars Danny Francesco. Dieser wird kurzerhand von Agent Fortune eingespannt, um den Waffenhändler zur Strecke zu bringen. Die Star-gespickte Action-Komödie „Operation Fortune“ von Regisseur Guy Ritchie findet ihr ab sofort bei WOW.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.