Was läuft heute? | Aufgestaut, Appendage, Sörensen fängt Feuer

Aufgestaut

In der neuen Mini-Serie geht es um den Klimaprotest junger Aktivistinnen und Aktivisten, die sich eines Morgens auf eine viel befahrene Kreuzung kleben. Die Handlung folgt in jeder der sechs Folgen anderen Beteiligten, darunter einem Vater, der seine Tochter abholen will, den Polizisten vor Ort oder die Protestierenden selbst. Dabei versucht die Serie allen Sichtweisen Gehör zu verschaffen, ohne das große Problem des Klimawandels aus den Augen zu verlieren. Die Mini-Serie „Aufgestaut“ läuft heute ab 23:15 Uhr bei ZDFneo und ist bereits in der ZDF-Mediathek.

Appendage

Im Horror-Thriller „Appendage“ geht es um die junge, aufstrebende Modedesignerin Hannah. Sie versucht Fuß in der Branche zu fassen, wird aber ständig von ihrem Chef runtergemacht und schikaniert. Als es eines Tages besonders schlimm ist, beginnt plötzlich etwas in Hannah zu wachsen und die Kontrolle zu übernehmen. Der Parasit hilft ihr zunächst, wird aber immer dominanter. Hannah sucht sich Hilfe bei einer Gruppe, die ähnliches durchmacht. Zu der Gruppe gehört auch die mysteriöse Claudia, die mit Hannah ihre ganz eigenen Ziele verfolgen will. „Appendage“ gibt es ab heute zum Streamen auf Disney+.

Sörensen fängt Feuer

Mit dem ersten Sörensen-Film hat Schauspieler Bjarne Mädel gezeigt, dass er auch als Regisseur Talent hat. Im neuen Film „Sörensen fängt Feuer“ steht er wieder vor und hinter der Kamera. Sörensen hat noch immer mit seinen Angstzuständen und Depressionen zu kämpfen. Doch als er eines Abends fast eine blinde Frau überfährt, muss er wieder ermitteln und entschlüsselt dabei ein Konstrukt aus Mord und religiösem Wahn. Der Film läuft heute Abend um 20:15 Uhr im Ersten und ist jetzt schon in der ARD-Mediathek abrufbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.