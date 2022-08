Was läuft heute? | Aufgewachsen in Afghanistan – 20 Jahre ohne Frieden, Ich bin Groot, Instant Dream Home

Aufgewachsen in Afghanistan – 20 Jahre ohne Frieden

In der Dokumentation „Aufgewachsen in Afghanistan – 20 Jahre ohne Frieden“ wird ein afghanischer Junge 20 lang Jahre begleitet. Als das Kamerateam auf den damals 7-jährigen Jungen trifft, treibt der Anschlag vom 11. September die Amerikaner in das Land des jungen Mir. 20 Jahre später verlassen die amerikanischen Soldaten das Land wieder und die Taliban übernehmen erneut die Führung. Ihr könnt „Aufgewachsen in Afghanistan – 20 Jahre ohne Frieden“ jetzt in der ARD-Mediathek sehen.

Ich bin Groot

Der wohl niedlichste Charakter im MCU bekommt seine eigene Serie. In der Kurzfilmreihe „Ich bin Groot“ kann man Baby Groot dabei zusehen, wie er durch die Galaxie reist und langsam heranwächst. Dabei trifft er auch auf andere Marvel Charaktere, die man schon kennt. Die Serie vereint Coming-of-Age-Story mit Sci-Fi-Action und Comedy mehrere Genres. Ihr könnt „Ich bin Groot“ jetzt bei Disney+ streamen.

Instant Dream Home

In der Show „Instant Dream Home“ werden Häuser renoviert. Aber es gibt einen Twist: Die Teilnehmenden wissen nichts von ihrem Glück. Deshalb müssen die Familien aus dem Haus gelockt werden und das Team aus Handwerkerinnen und Handwerkern hat gerade einmal 24 Stunden, um das Heim komplett zu renovieren. „Instant Dream Home“könnt ihr jetzt bei Netflix streamen.

Was läuft heute?

