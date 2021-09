Bild: Aurel Original. Foto: ZDF | Maximilian Motel

Was läuft heute? | Aurel Original, The Handmaid’s Tale, Q-Force

Die wichtigen Fragen des Lebens

Mit seiner Satire-Show „Aurel Original“ wechselt Aurel Mertz von Instagram in die ZDF-Mediathek. Die Geschichte von June Osborne geht in „The Handmaid’s Tale“ weiter. Und in „Q-Force“ schließen sich queere Geheimagenten und -agentinnen zusammen.