Was läuft heute? | Aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers, Starstruck, Hard Cell

Transport oder Therapiesitzung?

In „Aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers“ versucht Ben zwischen den eigenen Problemen und denen seiner Fahrgäste zu navigieren. Rose ist nach einem One-Night-Stand „Starstruck“, weil sie sich in einen Filmstar verliebt und Insassinnen eines Frauengefängnisses wollen in „Hard Cell“ ein Musical auf die Beine stellen.