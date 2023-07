Was läuft heute? | Aus Liebe zum Zug, Weinprobe für Anfänger, Die vergessene Pyramide

Re: Aus Liebe zum Zug

Überall in Deutschland und Frankreich werden tausende Kilometer an Bahngleisen nicht mehr befahren. Sie wuchern immer weiter zu, doch ein paar Privatleute sehen das Potenzial, das in ihnen schlummert, und kaufen die Gleise auf. So auch Sven Ratjens, der jetzt an der Ostsee Touristen auf Fahrrad-Draisinen über seine Gleise fahren lässt. Welche weiteren Projekte es gibt, erfahrt ihr ab heute in der Doku „Re: Aus Liebe zum Zug“ in der Arte-Mediathek.

Weinprobe für Anfänger

Der Weinhändler Jacques hat wegen eines Herzinfarkts von seinem Arzt Wein-Verbot bekommen. Das nimmt dem eh schon mürrischen Single noch mehr Lebensfreude. Doch dann tritt Hortense in sein Leben und alles könnte sich verändern. Wären da nicht einige verdrängte Traumata aus seiner Vergangenheit. Die Romcom „Weinprobe für Anfänger“ findet ihr bei Wow.

Unbekannt: Die vergessene Pyramide

Mitten im Wüstensand von Sakkara graben die Forscher Dr. Zahi Hawass und Dr. Mostafa Wazir nach verschollenen Schätzen und alten Gräbern. Gleichzeitig wird die Suche auch ein Wettstreit, wer zuerst etwas findet und damit in die Geschichte eingeht. Die Doku „Unbekannt: Die vergessene Pyramide“ könnt ihr jetzt auf Netflix streamen.

Was läuft heute?

