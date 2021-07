Was läuft heute? | Außer Kontrolle, The Equalizer, Radikale Ideale

Außer Kontrolle – Halt nicht an!

Hans und seine Familie sind ziemlich spät dran – und dann fährt auf der Straße auch noch ein total langsames Auto vor ihnen. Hans drängelt und überholt rechts. Als auf der nächsten Raststätte der Fahrer eine Entschuldigung verlangt, ignoriert Hans ihn. Doch jetzt macht der Fahrer Jagd auf die Familie und irgendwann heißt es nur noch: Halt nicht an! Den Thriller „Außer Kontrolle“ gibt’s heute um 22:15 Uhr im ZDF.

The Equalizer

Eingefleischten Actionfans dürfte er wohl bekannt sein: The Equalizer. In den 80ern gab es diese Serie über den Ex-CIA-Agenten, der Verbrecher auf eigene Faust jagt. Jetzt schlüpft eine Frau in die Hauptrolle der toughen Robyn McCall, die eigentlich aus der Verbrecher-Welt ausgestiegen ist. Doch der Fall der Teenagerin Jewel, die unschuldig wegen Mordes angeklagt wird, erregt ihre Aufmerksamkeit. Die erste Staffel „The Equalizer“ könnt ihr ab heute mit dem Sky Ticket anschauen.

Radikale Ideale

Bildung ohne Schule ist in Deutschland eigentlich nicht möglich. Und doch hat das eine ganze Familie umgesetzt, indem sie untergetaucht ist. An der Grenze zur Illegalität kratzen so einige Aktivisten und Aktivistinnen, die sich für ihre Vorstellungen engagieren. Wer mehr darüber erfahren will, was diese Menschen antreibt, kann jetzt die Dokureihe „Radikale Ideale“ in der ARD-Mediathek streamen.

Was läuft heute?

