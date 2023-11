Was läuft heute? | Australia: Die Serie, Echt – Unsere Jugend, DOI BOY

Australia: Die Serie

Lady Sarah Ashley (Nicole Kidman) ist von einem Tag auf den anderen in einem fremden Land auf sich allein gestellt. Und sie hat auf einmal eine Farm. Diese heißt Faraway Downs und befindet sich im australischen Outback. Zum Glück gibt es den Viehtreiber Drover (Hugh Jackman), der der feinen Dame bei der Eingewöhnung behilflich wird. Klingt bekannt? Kann sehr gut sein. Denn den Plot gab es im Jahr 2008 schon mal als Film. Nun gibt es den ellenlangen Director’s Cut als Serie — und zwar mit dem Namen „Australia: Die Serie“. Ebendiese findet ihr ab heute bei Disney+.

Echt — Unsere Jugend

Ende der Neunziger und in den frühen 2000ern war Kim Frank ein absoluter Mädchenschwarm. Kein Wunder, denn als Sänger der Band „Echt“ war er in aller Munde (und vor allem in der BRAVO). Mittlerweile ist er Filmemacher. Aber auch schon zu Band-Zeiten hatte er immer eine Kamera dabei. Aus dem Filmmaterial hat er nun eine dreiteilige Doku gemacht. „Echt — Unsere Jugend“ könnt ihr ab sofort in der ARD-Mediathek streamen.

DOI BOY

Im Film „DOI BOY“ arbeitet der 21-jährige Sorn als Sexarbeiter in einer gay bar in der thailändischen Metropole Chiang Mai. Als der Club wegen der Covid-Pandemie geschlossen wird, muss Sorn sich nach anderen Verdienstmöglichkeiten umsehen. Und die bringen ihn schnell in Schwierigkeiten. Ihr könnt das Drama „DOI BOY“ ab sofort bei Netflix streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.