Was läuft heute? | Auswärtsspiel – Die Toten Hosen in Ost-Berlin, Fack ju Göhte 3, Blood on the Wall

Auswärtsspiel: Die Toten Hosen in Ost-Berlin

Anfang der 80er Jahre: Die Punk-Band Die Toten Hosen reist in die DDR. Sie wollen sich mit der Punk-Szene in Ost-Deutschland vernetzen, aber auch ein Zeichen gegen das Regime dort setzen. In der Doku wird die Band auf ihren vierzig Jahren Bühnengeschichte begleitet. Besonders das Konzert in Ost-Berlin wird legendär. Wer mehr über Die Toten Hosen erfahren möchte, kann „Auswärtsspiel – Die Toten Hosen in Ost-Berlin“ jetzt in der ARD-Mediathek sehen.

Fack ju Göhte 3

An der Goethe-Gesamtschule ist alles wie immer und Aushilfslehrer Zeki (Elyas M’Barek) fühlt sich angekommen. Das ändert sich, als die schlimmen Zustände an der Schule bekannt werden. Nun muss Zeki seine Klasse durch einen Eignungstest bringen. Scheitert er damit, steht nicht nur die Zukunft der Schule auf dem Spiel. Auch Zeki muss befürchten, dass herauskommt, dass er eigentlich gar kein richtiger Lehrer ist. Mit dem dritten Teil der Filmreihe „Fack ju Göhte“ könnt ihr jetzt alle Filme auf Netflix streamen.

Blood on the Wall

In Mexiko herrschen Gewalt und Kriminalität. Ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts wird durch Drogen erwirtschaftet. Ein Leben in dem südamerikanischen Land bedeutet für viele Menschen Aussichtslosigkeit und Armut. Deshalb wollen viele Mexikaner und Mexikanerinnen das Land verlassen. Seit 2018 machen sich immer mehr Menschen auf den Weg in die USA. Es ist ein gefährlicher Weg und die Chance neu anzufangen ist klein. Die Doku „Blood on the Wall“ ist jetzt auf Disney+ verfügbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.