Was läuft heute? | Avatar — Der Herr der Elemente, The Family Stallone, Men

Avatar — Der Herr der Elemente

Ein weiteres Mal versucht Netflix sich an einer Realverfilmung einer beliebten Animationsserie. Wie im Original geht es um den Avatar Aang, der als Herr über die vier Elemente den Kampf gegen die Feuernation aufnimmt. In der deutschen Version spielen viele Synchronstimmen aus der Originalserie mit. Alle Folgen der neuen Serienadaption von „Avatar — Der Herr der Elemente“ gibt es ab heute auf Netflix.

The Family Stallone — Staffel 2

Die Familie Stallone ist zurück mit einer neuen Staffel ihrer Reality-Show über ihr Leben. In den neuen Folgen geht es unter anderem um Sylvester Stallones Besuch beim Papst und um Tochter Scarlett und ihren neuen Freund Louis. Die neuen Folgen der Reality-Show „The Family Stallone“ könnt ihr ab heute auf Paramount+ streamen.

Men

Regisseur und Drehbuchautor Alex Garland schickt in seinem Horrorfilm „Men“ Hauptfigur Harper nach einem schweren Schicksalsschlag in ein schönes englisches Landhaus, um Urlaub zu machen. Doch häufen sich die merkwürdigen Ereignisse. Harper wird bei einem Waldspaziergang verfolgt und irgendwie sehen alle Männer in dem kleinen Ort gleich aus. Den Horrorfilm „Men“ gibt es bei Prime Video.

