Was läuft heute? | Avatar: The Way of Water, Arnold, The World’s Most Dangerous Show

Avatar: The Way of Water

Im lang erwarteten zweiten Teil zu James Camerons Science Fiction-Hit „Avatar“ geht es erneut auf den fremden Planeten Pandora. Nachdem die Menschen im ersten Teil vermeidlich vertrieben wurden, kehren sie nur wenige Monate später zurück, um Pandora zu besiedeln. Jake Sully muss seine Familie nun in Sicherheit bringen und flüchtet mit ihnen zu einem Wasserstamm in den Küstenregionen von Pandora, während ihnen eine Truppe von Menschen in Avatar-Körpern auf den Spuren ist. „Avatar: The Way of Water“ könnt ihr ab heute bei Disney+ streamen.

Arnold

In seinen mittlerweile über 50 Jahren im Showbusiness hat Arnold Schwarzenegger gezeigt, was er alles kann. Vom Bodybuilder aus Österreich zu einem der erfolgreichsten Action-Stars Hollywoods hin zum Gouverneur von Kalifornien. In der dreiteiligen Doku „Arnold“ wird auf Netflix ein Blick auf diese Erfolgsgeschichte geworfen. Gleichzeitig will die Doku aber auch die Schattenseiten zeigen, die Arnolds Erfolg für ihn und vor allem seine Familie mit sich gebracht haben. Alle Teile der Doku-Serie „Arnold“ gibt es bei Netflix.

The World’s Most Dangerous Show

In der neuen Prime Video-Produktion mit Moderator Joko Winterscheidt geht es nicht um Gameshows oder Wettkämpfe, sondern um die Klimakatastrophe. In der mehrteiligen Doku-Serie reist Joko in Gebiete, die jetzt schon von den verheerenden Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind. Er stellt in sechs Teilen die Frage, was wir als Gesellschaft tun können, um die Klimakrise aufzuhalten. Alle Folgen von „The World’s Most Dangerous Show“ findet ihr bei Prime Video.

Was läuft heute?

