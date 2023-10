Was läuft heute? | Awareness, Once Upon a Star, The Boogeyman

Awareness

Echtes Gedankenlesen rückt dank moderner Hirnforschung immer mehr in den Bereich des Möglichen. Von Gedankenmanipulation ist aber zum Glück auch modernste Wissenschaft noch weit entfernt. Nicht so im Thriller „Awareness“. Darin kann ein junger Mann andere Menschen Dinge glauben lassen, die nicht wirklich so passiert sind. Und auf dieses Skill haben es verbrecherische Organisationen abgesehen. „Awareness“ findet ihr ab heute bei Prime Video.

Once Upon a Star

Synchronsprechen will gelernt sein. Das interessiert eine Künstlergruppe in Thailand im Jahr 1970 eher wenig, denn sie reisen mit einem Wanderkino durchs Hinterland und sprechen als Männer einfach alle Stimmen — auch die von Schauspielerinnen. Zum Glück treffen sie auf eine erfahrene Synchronsprecherin, die sich der Gruppe anschließt und sie endlich konkurrenzfähig macht. „Once Upon a Star“ könnt ihr ab heute bei Netflix streamen.

The Boogeyman

„The Boogeyman“ gilt als eines der Grusel-Highlights der Halloween-Saison 2023. Und zumindest der Trailer verspricht schon mal besten Schauer in der Tradition von Horror-Autor Stephen King. Ob der Film den Hype wert ist, könnt ihr selbst entscheiden. „The Boogeyman“ findet ihr ab heute bei Disney+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.