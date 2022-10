Was läuft heute? | Babylon Berlin, Catherine Called Birdy, HIP: Ermittlerin mit Mords-IQ

Babylon Berlin

Nach langem Warten geht’s endlich mit Drama und Mordfällen in Berlin weiter. Die neue Staffel von „Babylon Berlin“ spielt in den 30er Jahren, in denen sich in der Hauptstadt schon die ersten SA-Truppen herumtreiben und für Verwüstung sorgen. Gleichzeitig muss auch Kommissar Gereon Rath einen neuen Fall lösen, der ihn ziemlich in Bedrängnis bringt. Die neuen Folgen gibt’s im Doppelpack samstags um 20:15 Uhr auf SkyOne oder ihr ruft sie euch über Wow direkt ab.

Catherine Called Birdy

Im mittelalterlichen England will ein Vater seine Familie vor dem finanziellen Ruin retten. Zum Glück hat er eine Tochter, die nur noch reich verheiratet werden muss und schon ist das Problem gelöst. Doch Catherine, die von allen nur Birdy genannt wird, spielt da nicht wirklich mit. Die Komödie „Catherine Called Birdy“ von Lena Dunham findet ihr auf Prime Video.

HIP: Ermittlerin mit Mords-IQ

Morgane gehört zu den „highly intelligent people“ und hat einen sehr hohen IQ. Doch den setzt sie bei ihrem Job als Putzfrau in der Polizeibehörde nicht wirklich ein. Bis sie hier über eine Fallakte stolpert und plötzlich selbst mitten in den Polizeiermittlungen steckt. Die zweite Staffel von „HIP: Ermittlerin mit Mords-IQ“ könnt ihr online first in der ARD-Mediathek anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.