Was läuft heute? | Babylon Berlin, Generation V, Flora and Son

Babylon Berlin

Sowohl im TV als auch in der Mediathek der ARD geht es mit der neuen Staffel „Babylon Berlin“ weiter. Dieses Mal geht es in das Jahr 1930 und Kriminalkommissar Rath ermittelt verdeckt im Umfeld der immer einflussreicher werdenden NSDAP. Wie schon die Staffeln zuvor basiert auch die vierte auf einem der Gereon-Rath-Romane von Volker Kutscher, nämlich „Goldstein“. Alle Folgen der vierten Staffel „Babylon Berlin“ könnt ihr ab heute in der ARD Mediathek streamen.

Generation V

Um die Wartezeit zur neuen Staffel „The Boys“ zu verkürzen, bringt Prime Video mit „Generation V“ das erste Spin-Off aus der verrückten Welt der Superhelden raus. In „Gen V“ verschlägt es die junge Superhelden-Anwärterin Marie an die Godolkin University. Das von Vaught Industry gegründete Superhelden-College soll das Zuhause der neuen Superhelden-Generation sein. Doch hinter den Mauern der Universität lauern einige Geheimnisse, die besser nicht ans Tageslicht kommen sollen. Die ersten drei Folgen von „Generation V“ gibt es ab heute bei Prime Video.

Flora and Son

Auf Apple TV+ startet der neue Film von „Sing Street“-Regisseur John Carney. In „Flora and Son“ geht es um die alleinerziehende Mutter Flora, die ihrem Teenager-Sohn Max eine Gitarre zum Geburtstag schenkt. Sie hofft, dass die beiden damit ein gemeinsames Hobby finden können und sie so besser miteinander klarkommen. Doch Max hat keine Lust und vertieft sich lieber in elektronische Musik. Flora will aber nicht aufgeben und beschließt, selbst online bei dem Amerikaner Jeff Gitarre zu lernen. Den Film „Flora and Son“ findet ihr bei AppelTV+.

Was läuft heute?

