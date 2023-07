Was läuft heute? | Babylon: Im Rausch der Ekstase, Einzeltäter: München – Halle – Hanau, The Covenant

Babylon: Rausch der Ekstase

Brad Pitts Karriere ist auf dem absteigenden Ast. Zumindest in „Babylon: Rausch der Ekstase“, denn in diesem Epos über Hollywood in den 1920ern spielt er Filmstar Jack Conrad — und dessen Karriere kriegt den Sprung vom Stumm- zum Tonfilm nicht so wirklich hin. Das macht aber nichts, denn bei den Studio-Bossen ist Jack weiterhin sehr beliebt und wird zu allen wichtigen Parties eingeladen. Die sind bekanntermaßen wild und dort trifft er auch die neuen aufstrebenden Stars. Wer das alles ist und wie es in Hollywood weitergeht, das könnt ihr in „Babylon: Rausch der Ekstase“ ab heute bei Paramount+ sehen.

Einzeltäter: München — Halle — Hanau

Die politischen Reaktionen auf die rassistisch motivierten Anschläge in München 2016, Halle 2019 und Hanau 2020 waren lange ungenau. Erst nach dem Anschlag in Hanau im Februar 2020 sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: „Das ist ein Anschlag auf uns alle.“ Die Hinterbliebenen der Opfer haben neben ihrer ganz privaten Trauerarbeit auch um die öffentliche Anerkennung der Taten als rassistische Gewalttaten gekämpft. Die dreiteilige Doku „Einzeltäter: München — Halle — Hanau“ gibt den Hinterbliebenen eine Stimme. Ihr findet alle drei Teile ab sofort in der ZDF-Mediathek.

The Covenant

Guy Ritchie’s neuster Film „The Covenant“ hatte erst in diesem Frühjahr seinen offiziellen Kinostart in den USA. Im deutschsprachigen Raum kommt er gar nicht in die Kinos, aber ihr könnt ihn ab jetzt exklusiv bei Prime Video streamen. Das Kriegsdrama handelt von einem US-amerikanischen Sergeant, der dank seines afghanischen Übersetzers knapp einen Hinterhalt überlebt. Sergeant Kinley, gespielt von Jake Gyllenhaal, ist fest entschlossen, seinem Retter Ahmed zu danken. Und Ahmed brauch die Hilfe von Sgt. Kinley schneller als gedacht. Ihr findet „The Covenant“ ab heute bei Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.