Back on Track — Neuanfang mit Bushido

In seinen eigenen Dokus und Podcasts hat Rapper Bushido schon einiges an Privatem in der Öffentlichkeit aufgearbeitet. In der neue Doku-Serie „Back on Track — Neuanfang mit Bushido“ begleitet der 47-Jährige sechs junge Menschen auf ihrem Weg in ein neues Leben. So geht es zum Beispiel um Jakob, der spielsüchtig ist. Die neuen Doku-Serie „Back on Track — Neuanfang mit Bushido“ ist bei Prime Video verfügbar.

Love, Lizzo

Sie gilt als eine der talentiertesten und einflussreichsten Musikerinnen unserer Zeit. Die Sängerin Melissa Jefferson, besser bekannt als Lizzo. In der Dokumentation „Love, Lizzo“ werden ihre Anfänge in der Musikindustrie geschildert und wie die Musik ihr dabei geholfen hat, die eigene Schüchternheit zu überwinden. Die Doku „Love, Lizzo“ findet ihr ab heute bei RTL+.

Geheimdienste im Kalten Krieg

In der Arte Doku „Geheimdienste im Kalten Krieg“ geht es um die Geschichte der Geheimdienste und ihre Aktivitäten in den USA und der UDSSR. In drei Teilen werden unter andrem ehemalige Agenten des KGB aber auch ehemalige Berater der britischen Premierministerin Margaret Thatcher und des US-Präsidenten Ronald Reagan. Außerdem erfährt man Insiderinfos von ehemaligen Offizieren des MI5 und MI6. Alle Teile von „Geheimdienste im Kalten Krieg“ gibt es in der Mediathek von Arte.

