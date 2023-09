Was läuft heute? | #bahnfahren, Bleib bei uns, Brainwashed — Sexismus im Kino

#bahnfahren

Das Bahnfahren steht im Fokus des ARD-Thementags. Die Bahn wird zwar oft kritisiert, ist aber für viele unverzichtbar. In der Dokumentation „Besser Bahnfahren! — Was muss sich ändern?“ begleitet Meteorologe Sven Plöger Menschen, die mit der Bahn pendeln und fragt sein Publikum nach dessen Erfahrungen im Bahnalltag. Die Ergebnisse der Umfrage wurden von Fachleuten analysiert und werden nun präsentiert.

Um 21 Uhr beleuchtet „hart aber fair“ das Thema „Dauerbaustelle Bahn: Kaum Hoffnung auf echte wer Besserung“. Die ARD Story „Sicher Bahnfahren — Was muss sich ändern?“ widmet sich der Sicherheit bei der Bahn in Deutschland und nimmt beispielsweise Risiken an Bahnübergängen genauer unter die Lupe. Alle Inhalte des ARD-Themenabends „#besserbahnfahren“ sind jetzt in der ARD-Mediathek verfügbar.

Bleib bei uns

„Bleib bei uns“ ist ein Film von und mit dem französischen Comedy-Star Gad Elmaleh. Im Film kehrt Gad nach drei Jahren in den USA zurück nach Paris. Er schockt seine Familie damit, dass er zum Katholizismus konvertieren will. Die Familie muss sich mit vielen Fragen um Religion und familiärer Verbundenheit auseinandersetzen. Spannend ist, dass nicht nur Gad Elmaleh sich selbst spielt, auch seine echte Familie spielt im Film mit. „Bleib bei uns“ könnt ihr ab sofort bei Wow streamen.

Brainwashed — Sexismus im Kino

Die Art und Weise, wie Filme und Serien die Welt darstellen, hat einen Einfluss auf unser Denken, auch auf unser Frauenbild. Diese Thematik wird in der Dokumentation „Brainwashed — Sexismus im Kino“ aufgegriffen. In der Dokumentation wird untersucht, wie die visuelle Sprache des Films das Bild der Frau in unserer Gesellschaft prägt. Über viele Jahrzehnte hinweg hat der sogenannte „male gaze“, also der Blick aus männlicher Perspektive, die Darstellung von Frauen im Kino maßgeblich geprägt. „Brainwashed — Sexismus im Kino“ bietet eine kritische Betrachtung der Filmwelt und ist ab sofort in der Arte-Mediathek verfügbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.