Was läuft heute? | Barbaren, Matrix Resurrections, The Peripheral

Barbaren — Staffel 2

In der Serie „Barbaren“ kämpfen die Germanen gegen die Römer. In der ersten Staffel konnten die Germanen die Schlacht im Teutoburger Wald für sich entscheiden. In der zweiten Staffel kommen die Römer wieder zurück. Diesmal allerdings in noch größerer Zahl. Jetzt müssen sich die Stämme der Germanen verbünden, um eine Chance gegen die Römer zu haben. Die zweite Staffel „Barbaren“ gibt es jetzt auf Netflix.

Matrix Resurrections

Fast 20 Jahre nach der Matrix-Trilogie kommt mit „Matrix Resurrections“ eine Fortsetzung. Neo ist wieder unter seinem Namen Thomas Anderson unterwegs. Seine Vergangenheit als Neo in der Matrix sind nur noch vage Erinnerungen, die er für Fiktion hält. Doch nachdem er in einem Café auf eine Frau namens Tiffany trifft, fängt er an zu glauben, dass das, was er für Fiktion hält, vielleicht doch real sein könnte. „Matrix Resurrections“ könnt ihr jetzt bei WOW streamen.

The Peripheral

In der Prime-Original Serie „The Peripheral“ geht es um Flynne Fisher. Sie arbeitet in einem Geschäft für 3D-Drucker und verdient sich nebenbei noch was dazu, indem sie virtuelle Spiele für reiche Menschen spielt. Eines Tages taucht sie in ein Spiel ein, das sich als Realität herausstellt. Was sie in dem „Spiel“ gesehen hat, ist die Zukunft. Jetzt liegt es an ihr, herauszufinden, was es mit diesem Portal in die Zukunft auf sich hat und wer es erschaffen hat. Die neue Serie „The Peripheral“ könnt ihr jetzt bei Prime Video schauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.