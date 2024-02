Was läuft heute? | Barbie, Beasts Like Us, Players

Barbie

Die Welt von Barbie ist eigentlich perfekt, doch irgendwann passieren seltsame Dinge. Also macht sich Barbie, zusammen mit Ken, auf in die reale Welt. Zu dem dort herrschenden Patriachart haben sie sehr unterschiedliche Meinungen. Der Film hat unter anderem bereits zwei Golden Globes gewonnen und ist für zahlreiche weitere Preise nominiert, darunter acht Oscars. Für Kritik sorgte, dass Hauptdarstellerin Margot Robbie und Regisseurin Greta Gerwig für ihren feministischen Film keine Oscar-Nominierung bekommen haben. Gut einen Monat vor „Oppenheimer“, der zeitgleich in die Kinos kam, könnt ihr „Barbie“ ab heute bei WOW streamen.

Beasts Like Us

In der österreichischen Serie „Beasts Like Us“ geht es um die vier Mittzwanziger Simon, Lukas, Natalie und Raffi. Sie leben in einer Welt, in der Menschen und Monster zusammen wohnen. Doch die Monster sind nicht ihr einziges Problem. Auch das Datingleben bereitet den vier jungen Erwachsenen Kummer. Die neue Comedy-Horror-Serie „Beasts Like Us“ könnt ihr jetzt bei Prime Video streamen.

Players

Die Sportjournalistin Mack (Gina Rodriguez) wickelt in dem Film „Players“ haufenweise Männer um ihren Finger. Niemand kann ihrer Verführung entgehen. Außer der gut aussehende und charmante Nick (Tom Ellis). Das kann Mack nicht auf sich sitzen lassen und legt alles daran, Nick zu verführen. Und eigentlich untypisch für sie, scheint sie Gefühle für ihn zu entwickeln. Die RomCom „Players“ gibt es jetzt bei Netflix.

Was läuft heute?

