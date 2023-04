Was läuft heute? | Barry, Under The Tree, Unter Eltern – Jetzt reden wir!

Barry

Nach vier Staffeln geht die erfolgreiche HBO-Serie „Barry“, von und mit Bill Hader, zu Ende. Barrys Taten haben den Auftragskiller nun eingeholt, denn Barry sitzt im Gefängnis. Hier quälen ihn starke Gewissensbisse und er versucht Wiedergutmachung zu leisten, bei seiner Ex-Freundin und seinem Schauspiellehrer und Mentor Mr. Cousineau. Die letzte Staffel „Barry“ startet heute auf WOW, vorerst im englischen Original. Die restlichen sieben Folgen gibt es dann wöchentlich.

Under the Tree

In dem 2017 erschienenen Film „Under the Tree“ bekommen Fans von isländischem Kino viel schwarzen Humor geboten. Die Dramödie spielt in einer isländischen Nachbarschaft. Hier leben Inga und Baldvin, die sich im Streit mit ihren Nachbarn Konrad und Eybjorg befinden, weil ein großer Ast in den Garten der Nachbarn ragt. Der Film von Hafsteinn Gunnar Sigurðsson feierte bei den 75. Filmfestspielen von Venedig Premiere. „Under the Tree“ gibt es auf MUBI.

Unter Eltern — Jetzt reden wir!

In der neuen Show „Unter Eltern — Jetzt reden wir!“ geht es um die Frage: „Was heißt es heute, Eltern zu sein?“ Moderatorin Evelyn Weigert setzt sich einmal pro Woche mit drei prominenten Eltern zusammen und redet über Themen wie Konsum und alltägliche Entscheidungen. Mit dabei sind unter anderem Cathy Hummels und Tom Beck. „Unter Eltern — Jetzt reden wir!“ gibt es in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

