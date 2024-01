Was läuft heute? | Beau Is Afraid, Inside, Warum Judenhass? Antisemitismus in Deutschland

Beau Is Afraid

Joaquin Phoenix spielt in dem Film „Beau Is Afraid“ einen Mann mit Paranoia. Nachdem seine Mutter stirbt, macht er sich auf zu ihrer Beerdigung. Doch der Weg dorthin wird für ihn zum Spießrutenlauf. Er sieht Dinge, die nicht existieren und glaubt, dass jeder ihm Böses will. So schlimm die Reise auch für Beau ist — er lernt auf dem Weg viel über sich, über seine Vergangenheit und über seine Zukunft. Ihr könnt „Beau Is Afraid“ jetzt bei WOW streamen.

Inside

Nemo ist ein erfolgreicher Einbrecher, der sich auf Kunstdiebstahl spezialisiert hat. Obwohl er so talentiert ist wie kein Zweiter in seiner Branche, geht sein neuester Coup ordentlich schief. Er will die Kunstwerke von einem reichen Sammler klauen. Doch sein Haus ist so gut gesichert, dass das System ihn darin einsperrt. Nemo sitzt also in einem Haus fest, in das er einbrechen konnte, aber nicht ausbrechen kann. Jetzt muss er warten bis ihn jemand wieder rausholt — zur Not auch die Polizei. Den Psychothriller „Inside“ gibt’s jetzt bei Prime Video.

Warum Judenhass? Antisemitismus in Deutschland

Die Dokumentation „Warum Judenhass?“ zeigt, wie die Anschläge der Hamas vom 7. Oktober den Antisemitismus in Deutschland angefeuert haben. Schon vorher stiegen die Zahlen antisemitisch motivierter Straftaten. Doch die Anschläge haben den Antisemitismus radikaler und vor allem sichtbarer gemacht. „Warum Judenhass? Antisemitismus in Deutschland“ gibt es jetzt in der ZDF-Mediathek.

Was läuft heute?

