Was läuft heute? | Beckham, Einfach Nina, Geistervilla

Beckham

David Beckham hat es aus einem armen Arbeiterviertel in London bis nach ganz oben im Fußball geschafft. In der Doku-Reihe „Beckham“ wird die Karriere des Ausnahmefußballers porträtiert. Natürlich geht es aber auch um sein Privatleben, seine Ehe mit Victoria Beckham und das Leben in der Öffentlichkeit. Die vierteilige Doku-Reihe „Beckham“ gibt’s jetzt bei Netflix.

Einfach Nina

In dem Film „Einfach Nina“ geht es um das achtjährige Trans-Mädchen Nina. Geboren wurde sie mit dem Namen Niklas, doch ihr war schon früh klar, dass weder der Name noch das zugewiesene Geschlecht wirklich zu ihr passen. Als sie diese Erkenntnis mit ihren Eltern teilt, wissen die nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollen. Weiß ihr Kind in dem Alter schon, wovon es spricht oder ist das nur eine Phase? Ihr könnt „Einfach Nina“ jetzt in der ARD-Mediathek schauen.

Geistervilla

Der Film „Geistervilla“ wurde von der gleichnamigen Attraktion in Disney World inspiriert. Es geht um Gabbie, die mit ihrem Sohn in ein neues Haus zieht. Dort angekommen merken die beiden, dass es in dem Haus spukt. Hier wohnen Geister, die kein Interesse daran haben, das Haus zu verlassen. Mithilfe von einem Team aus einem Priester, einer Hellseherin, einem Historiker und einem Experten für Übersinnliches versucht Gabbie, die Geister aus dem Haus zu bekommen. „Geistervilla“ könnt ihr jetzt auf Disney+ sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.