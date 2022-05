Was läuft heute? | Becoming Charlie, Chip und Chap – Die Ritter des Rechts, Night Sky

Becoming Charlie

Charlie ist 20 Jahre alt und merkt, dass irgendwas im Leben und mit dem eigenen Selbst-Bild nicht ganz passt. Denn Charlie fühlt sich weder als Frau noch als Mann und macht sich auf die Suche nach der eigenen Identität. Nur beim Rappen kann Charlie all das verarbeiten und findet einen Ort, an dem keine Erwartungen erfüllt werden müssen. Die Serie “Becoming Charlie” findet ihr online first in der ZDF-Mediathek.

Chip und Chap – Die Ritter des Rechts

Die beiden Erdmännchen Chip und Chap haben jahrelang im Fernsehen Verbrechen aufgeklärt. Aber seitdem sind 30 Jahre vergangen und die beiden haben sich auseinandergelebt. Doch als ein gemeinsamer Freund verschwindet, müssen die beiden wieder zusammenarbeiten. Den Film “Chip und Chap – Die Ritter des Rechts” könnt ihr auf Disney+ anschauen.

Night Sky

Mitten auf ihrem Grundstück entdecken Irene und Franklin York eine geheimnisvolle Kammer. Die ist der Zugang zu einem fernen, kaum bewohnten Planeten. Jahrelang behalten sie dieses Geheimnis für sich – bis ein junger Mann in der Kammer auftaucht und ihr Leben gehörig durcheinanderbringt. Ihr findet die Serie “Night Sky” ab heute auf Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.