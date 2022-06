Was läuft heute? | Becoming Elizabeth, Hide and Seek, Trees of Peace

Becoming Elizabeth

In der Serie „Becoming Elizabeth“ geht es um Elizabeth Tudor. Bevor sie als Elizabeth I. für 45 Jahre den Thron besteigt, hat sie eine bewegte Kindheit. Um die zahllosen Intrigen und ihre Weg auf den englischen Thron geht es in der Serie. Ihr könnt „Becoming Elizabeth“ jetzt bei Starzplay schauen.

Hide and Seek

In der ukrainischen Serie „Hide and Seek“ verliert ein Vater seine Tochter, nachdem er mit ihr Verstecken spielt. Das ZDF hat sich kurzfristig dazu entschlossen, die Serie mit ins Programm zu nehmen, um ukrainische Kreative zu unterstützen. Deshalb könnt Ihr jetzt „Hide and Seek“ in der ZDF-Mediathek streamen.

Trees of Peace

1994 findet ein Genozid in Ruanda statt, bei dem das Militär systematisch die Minderheit der Tutsi verfolgt und tötet. In dem Film „Trees of Peace“ geht es um vier Frauen, die auf der Flucht vor diesem Genozid sind und dabei in einem Versteck zusammen Unterschlupf finden. Während der Zeit in dem Versteck entsteht eine tiefe Freundschaft zwischen den Frauen. Ihr könnt „Trees of Peace“ jetzt auf Netflix sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.