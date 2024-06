Was läuft heute? | Becoming Karl Lagerfeld, Dumb Money: Schnelles Geld, Tod für Olympia – Der Fall Birgit Dressel

Becoming Karl Lagerfeld

In „Becoming Karl Lagerfeld“ geht es um den legendären Modeschöpfer Karl Lagerfeld. Er ging nur ein Jahr nach dem Tod von Coco Chanel nach Paris, mit dem ehrgeizigen Ziel ihren Platz einzunehmen. Damals wurde er von den etablierten Modeschöpfern in Paris belächelt. Wie wir heute wissen, konnte sich Karl Lagerfeld als Außenseiter in der Pariser Modebranche trotzdem durchsetzen. Alle sechs Folgen „Becoming Karl Lagerfeld“ könnt ihr jetzt bei Disney+ schauen.

Dumb Money: Schnelles Geld

2021 ist der Kurs für die GameStop Aktie unerwartet in die Höhe geschossen. Verantwortlich dafür war ein Mann namens Keith Gill. Der Spielfilm „Dumb Money: Schnelles Geld“ zeigt, wie er das geschafft hat. Mit seinem Investment hat sich Keith allerdings nicht nur Freunde gemacht. Etablierte Wallstreet-Investoren haben auf den Fall der GameStop Aktie gewettet und verlieren an jedem Tag an dem der Kurs in die Höhe schnellt viel Geld. „Dumb Money: Schnelles Geld“ gibt es jetzt bei WOW.

Tod für Olympia — Der Fall Birgit Dressel

Birgit Dressel sollte Deutschland im Jahr 1988 bei den Olympischen Spielen als Siebenkämpferin vertreten. Doch im Jahr vor den Olympischen Spielen stirbt sie an einer Überdosis von Medikamenten, Dopingpräparaten und Schmerzmitteln. Die Dokumentation „Tod für Olympia — Der Fall Birgit Dressel2 zeigt, wie ein gnadenloses Sportsystem sie unter Druck gesetzt hat. Ihr könnt „Tod für Olympia — Der Fall Birgit Dressel“ jetzt in der ARD-Mediathek schauen.

Was läuft heute?

