Was läuft heute? | Becoming Nawalny – Putins Staatsfeind Nr. 1, Black Cake, Bandidos

Becoming Nawalny – Putins Staatsfeind Nr. 1

Am 16. Februar 2024 ist der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny in einem Straflager gestorben. Die Doku „Becoming Nawalny – Putins Staatsfeind Nr. 1“ erzählt von seinem politischen Werdegang. Dafür hat der russische Journalist Igor Sadreev fast 20 Jahre lang Material in Russland gesammelt und konnte für den Film zahlreiche Weggefährten, aber auch Kritiker und Kritikerinnen überzeugen, aus ihrer Sicht über Nawalny zu sprechen. Das Ergebnis gibt es ab sofort in der ARD-Mediathek zu sehen.

Black Cake



Nach ihrem Tod hinterlässt Eleanor Bennett ihren zerstrittenen Kindern eine Botschaft. Sie erzählt, wie sie des Mordes an ihrem Ehemann verdächtigt wurde und aus ihrer Heimat Jamaika nach Kalifornien geflohen ist. Die Geschwister legen ihren Streit beiseite, um sich gemeinsam der geheimnisvollen Vergangenheit zu widmen. Auch ein traditionelles Familienrezept ihrer Mutter spielt eine große Rolle. Die Mini-Serie „Black Cake“ könnt ihr ab heute bei Disney+ streamen.

Bandidos

In dieser mexikanischen Actionserie finden die beiden Kriminellen Miguel und Lili eine uralte Karte, die sie zu einem Unterwasserschatz führen soll. Um den Schatz zu stehlen, versammeln sie eine Bande von Diebinnen und Dieben um sich. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn auch eine andere Gruppe ist hinter dem Schatz her. „Bandidos“ findet ihr ab heute bei Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.