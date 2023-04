Was läuft heute? | BEEF, LOL, Die Carolin Kebekus Show

BEEF

In der neuen Serie „BEEF“ bricht ein Streit zwischen dem erfolglosen Bauunternehmer Danny Cho und der Selfmade-Unternehmerin Amy Lau aus. Alles beginnt mit einem harmlosen Autounfall. Doch in Dannys Leben läuft alles gerade nicht so richtig nach Plan. Vielleicht projiziert er auch deshalb seine Wut auf Amy. Der Streit eskaliert zu einem „Beef“, der sich gewaschen hat, und schon bald kontrolliert der Zwist zwischen den beiden ihr ganzes Leben. Ihr könnt „BEEF“ jetzt bei Netflix gucken.

LOL — Staffel 4

Für sechs Stunden werden mehrere Comedians und Schauspieler in einen Raum gesperrt und versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Wer sich das Lachen am längsten verkneifen kann, gewinnt 50.000 Euro Preisgeld, die für einen wohltätigen Zweck gespendet werden. Das ist auch in der vierten Staffel noch das erfolgreiche Konzept von „Last one Laughing“. Diesmal sind ein paar neue Gesichter, wie Joko Winterscheidt und Moritz Bleibtreu, mit dabei. Aber auch ein paar alte Hasen wie Kurt Krömer und Martina Hill sind wieder am Start. Ihr könnt die vierte Staffel „Last one Laughing“ jetzt bei Prime Video sehen.

Die Carolin Kebekus Show

Carolin Kebekus hat schon seit 2015 mit „Pussy Terror“ ihre eigene Sendung. Seit 2020 läuft die Show unter dem Namen „Die Carolin Kebekus Show“ im ARD-Hauptprogramm. Auch in der dritten Staffel geht es nicht nur um Unterhaltung, sondern auch um ernste, gesellschaftliche Themen. Allerdings immer mit einer Prise Humor verpackt. Die neuen Folgen „Die Carolin Kebekus Show“ könnt ihr jetzt wöchentlich in der ARD-Mediathek sehen.

