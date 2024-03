Was läuft heute? | Before We Die, The Equalizer 3, The Time Machine

Before We Die — Staffel 1

In „Before We Die“ geht es um eine Polizistin, die sich in einem Gewissenskonflikt befindet. Sie soll undercover in einer kriminellen Organisation ermitteln. Später stellt sich jedoch heraus, dass diese Organisation von ihrem eigenen Sohn Christian angeführt wird, zu dem sie keinen Kontakt mehr hat. Diese UK-Adaption basiert auf der gleichnamigen schwedischen Noir-Serie. Die erste Staffel „Before We Die“ könnt ihr ab heute bei WOW streamen.

The Equalizer 3

Denzel Washington spielt in „The Equalizer 3“ ein letztes Mal den Auftragskiller Robert McCall. Er möchte in Süditalien seinen Lebensabend genießen und fühlt sich sehr wohl in seiner neuen Heimat. Doch es gibt ein Problem: Seine Freunde fühlen sich nicht sicher, weil die Mafia sie bedroht. Nachdem es zu einem Todesfall kommt, legt Robert sich mit der Mafia an. Ihr könnt „The Equalizer 3“ jetzt bei Netflix streamen.

The Time Machine

„The Time Machine“ ist bereits die zweite Verfilmung, die auf dem gleichnamigen Roman von H. G. Wells basiert. Es geht um einen Wissenschaftler, der durch die Zeit reisen will, um seine verstorbene Geliebte noch einmal zu sehen. Anstatt in die Vergangenheit zu reisen, geht es für ihn aber 800.000 Jahre in die Zukunft. Hier befinden sich die Alien-ähnlichen Morlocks und die friedliebenden Eloi im Krieg. Den Film „The Time Machine“ aus dem Jahr 2002 gibt es jetzt bei Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.