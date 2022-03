Was läuft heute? | Beforeigners, Shining Vale, Mai Think X

Beforeigners

Schon seit der ersten Staffel von „Beforeigners“ stranden vor der Küste in Norwegen hunderte Zeitreisende aus verschiedenen Epochen und müssen sich mit der Gegenwart arrangieren. Hier ermittelt das gemischtzeitliche Ermittlerduo Alfhlidr und Lars. Als immer mehr Frauenmorde geschehen, bestürzt die beiden ein Verdacht. Könnte auch der berüchtigte Jack the Ripper durch die Zeit gereist sein? Die zweite Staffel „Beforeigners“ seht ihr jetzt in der ARD Mediathek.

Shining Vale

Terry und Pat ziehen mit ihrer Familie in das beschauliche Städchen Shining Vale, um die zerüttete Ehe der beiden zu retten. Hier kaufen sie ein altes viktorianisches Haus, aber das hilft Pat nicht bei ihrer Schreibblockade. Bis sie eines Tages beginnt im Haus Geister zu sehen. Wer sich jetzt an „The Shining“ erinnert fühlt, liegt richtig. Die Horror-Comedy-Serie „Shining Vale“ bei Starzplay spielt mit Referenzen, aber statt Jack Nicholson gibt es Friends-Star Courteney Cox zu sehen.

Mai Think X

Natürlich musste Mai Thi Nguyen-Kim mit ihrem erfolgreichen YouTube-Kanal und ihren intelligenten Talk-Show-Auftritten eine große Abendshow bekommen. Die ist unter dem Namen „Mai Think X“ im letzten Jahr gestartet und so erfolgreich gewesen, dass sie jetzt in die zweite Staffel geht. Zusätzlich zur Abendshow gibt es auch noch das Online-Format „Ask Mai anything“ in der ZDF-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.