Was läuft heute? | Beforeigners, The Attaché, Röntgenbild einer Familie

Beforeigners

Vor der Küste Norwegens werden Menschen an die Küste gespült. Die kommen aber nicht aus einem anderen Land, sondern aus einer anderen Zeit. Auch die Zeitmigranten werden nicht integriert und stellen die norwegische Gesellschaft auf die Probe. Als eines Tages eine Zeitmigrantin ermordet am Strand gefunden wird, begibt sich ein gemischt-zeitliches Ermittlerduo auf die Spurensuche. In der Mini-Serie „Beforeigners“ werden die Themen Migration mit Elementen der Culture-Clash-Komödie und Gesellschaftssatire kombiniert. Sehen könnt ihr „Beforeigners“ in der ARD-Mediathek.

The Attaché

Avshalom ist ein erfolgreicher Musiker in Israel. Als seine Frau einen Job als Kulturattaché in Paris bekommt, entschließt er sich, mit ihr in die neue Stadt zu ziehen. Doch hier findet er sich kaum zurecht und nach einem Terroranschlag wird das Leben in der neuen Stadt für das Paar zu einem Alptraum aus Einwanderungsschwierigkeiten, Identitätsproblemen und Männlichkeitskrisen. Das Drama „The Attaché“ läuft jetzt bei Starzplay.

Röntgenbild einer Familie

Bild für Bild seziert Regisseurin Firouzeh Khosrovani ihre Familie. Ihr Vater war Student in Genf und stammt aus einer weltgewandten iranischen Familie. Ihre Mutter ist streng religiös und stammt aus einer konservativen Familie. Zusammen leben sie im Iran der 70er-Jahre, kurz vor Ausbruch der Revolution. Das Familienportrait „Röntgenbild einer Familie“, in dem sich die Zerrissenheit der iranischen Gesellschaft spiegelt, könnt ihr vor TV-Ausstrahlung in der Arte-Mediathek sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.