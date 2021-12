Was läuft heute? | Being the Ricardos, Homicide for the Holidays, Geschichten aus der Spitzenküche

Being the Ricardos

Die Sitcom „I love Lucy“ hat in den 50er-Jahren für einige Lacher gesorgt und viel Erfolg gehabt. Doch dann machten unangenehme Nachrichten die Runde: Die Hauptdarstellerin Lucille Ball soll in Wahrheit eine Kommunistin sein. Und damit nicht genug, denn von ihrem Ehemann und Schauspielkollegen Desi Arnaz tauchen Fotos mit einer anderen Frau auf. Trotz allem müssen beide natürlich weiter drehen. Den Film „Being the Ricardos“ könnt ihr ab heute auf Amazon Prime Video anschauen.

Homicide for the Holidays

Die Feiertage sollen ja eigentlich friedlich sein. Trotzdem passieren auch in dieser Zeit immer wieder Morde und die wirken dadurch oft noch schrecklicher als sonst. In der Serie „Homicide for the Holidays“ seht ihr in jeder Folge einen echten Fall. Ab heute könnt ihr die ersten vier Staffeln mit dem Sky Ticket anschauen.

Am Pass – Geschichten aus der Spitzenküche

Einen Stern verliehen zu bekommen, ist für viele Köche der große Traum. In der Serie „Am Pass – Geschichten aus der Spitzenküche“ erzählen sechs Küchenchefs und -chefinnen, die das geschafft haben, von ihrem Alltag. Dabei geht es um den Konkurrenzkampf, aber auch um den Druck, den Stern nicht wieder zu verlieren. Die ganze Serie findet ihr ab heute in der ARD-Mediathek.

