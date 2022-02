Was läuft heute? | Bel Air, Hot Summer Nights, Treue

Bel Air

Knapp 30 Jahre nach „Der Prinz von Bel Air“ wird die Kult-Sitcom neu interpretiert. „Bel Air“ ist im Gegensatz zum Original keine Sitcom mehr, sondern eine Dramaserie, die einen zeitgemäßen Blick auf Wills Reise aus West Philadelphia zu seinen reichen Verwandten nach Bel Air wirft. Zentraler Bestandteil der Handlung ist dabei auch die Vorgeschichte des Schwarzen Teenies, die von Polizeigewalt und Gangs gezeichnet ist. „Bel Air“ könnt ihr mit eurem Sky Ticket anschauen.

Hot Summer Nights

USA, 1991: Es ist der Sommer nach dem Tod seines Vaters und Daniel (Timothée Chalamet) soll die Ferien bei seiner Tante auf der Insel Cape Cod verbringen. Was für den introvertierten Teenager ein entspannter Urlaub werden soll, wandelt sich schnell in ein kriminelles Abenteuer. Denn Daniel freundet sich dem Bad Boy der Stadt und Drogendealer Hunter an. Als die beiden sich mit dem örtlichen Drogenring anlegen, wird es für sie gefährlich. „Hot Summer Nights“ gibt’s jetzt auf Prime Video.

Treue

In der italienischen Dramaserie „Treue“ wird Carlo verdächtigt, ein Verhältnis mit einer Studentin zu haben. Carlos eigentlich glückliche Ehe mit Margherita wird durch dieses angebliche Verhältnis ziemlich belastet. Die Romanadaption „Treue“ könnt ihr auf Netflix sehen.

Was läuft heute?

