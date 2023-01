Berlin 1933 – Tagebuch einer Großstadt

1933, Berlin: Aus der Hauptstadt der Weimarer Republik wurde innerhalb weniger Monate die Hauptstadt des Dritten Reichs. Die Arte-Doku „Berlin 1933 — Tagebuch einer Großstadt“ erzählt von den Anfängen einer Diktatur anhand von Auszügen aus Tagebüchern, Briefen sowie Bildern und Filmen aus diesem Jahr. Ihr findet die Doku in der Arte Mediathek.

Jolt

Die Türsteherin Lindy hat ein mächtiges Aggressionsproblem. Deshalb trägt sie eine Weste, die ihr im Ernstfall einen Schock versetzt, um sie zu beruhigen. Damit schafft sie es, ihre Aggressionen im Alltag zu zügeln. Alles ändert sich jedoch, als Justin ermordet wird – der erste Mann, in den sie sich je verliebt hat – und sie des Mordes an ihm verdächtigt wird. Die explosive Action-Komödie „Jolt“ gibt’s auf Netflix.

Into the Ashes

Nick hat sein Leben als Verbrecher eigentlich hinter sich gelassen. Er lebt ein friedliches Leben in einer kleinen Gemeinde in den Südstaaten der USA und ist glücklich mit Tara verheiratet. Doch dann taucht Nicks früherer Partner Sloan auf und ermordet Tara. Er will sich dafür rächen, dass Nick ihn vor Jahren hintergangen hat. Den Rachethriller „Into the Ashes“ könnt ihr kostenlos auf Freevee streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.