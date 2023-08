Was läuft heute? | Berlin Alexanderplatz, Ladies First: Eine Geschichte der Frauen im Hip-Hop, Moonfall

Berlin Alexanderplatz

In „Berlin Alexanderplatz“ flieht Francis auf der Suche nach einem besseren Leben von Afrika nach Deutschland. Eigentlich will er ein besserer Mensch werden und seine Vergangenheit hinter sich lassen. Doch als er in Berlin ankommt, muss er feststellen, dass es ohne Arbeitserlaubnis und Papiere nicht einfach ist, auf legale Art und Weise Geld zu verdienen. „Berlin Alexanderplatz“ könnt ihr jetzt in der Arte-Mediathek streamen.

Ladies First: Eine Geschichte der Frauen im Hip-Hop

Zum 50. Jubiläum des Hip-Hops veröffentlicht Netflix die Doku „Ladies First: Eine Geschichte der Frauen im Hip-Hop“. Der Fokus der Doku liegt auf Schwarzen Frauen im Hip-Hop. In dem Genre, das Frauen teilweise systematisch unterdrückt hat, haben sie heute so viel Erfolg, wie noch nie. Wie kann das sein? Darüber sprechen in der Dokumentation weibliche Rap-Legenden, Newcomerinnen und andere Menschen aus der Szene. „Ladies First: Eine Geschichte der Frauen im Hip-Hop“ gibt’s jetzt bei Netflix zu sehen.

Moonfall

Der Mond droht in „Moonfall“ auf die Erde zu fallen. Doch keiner will K. C. Houseman glauben, als er der NASA von seiner Beobachtung erzählt. Kein Wunder, denn Houseman ist vor allem dafür bekannt, Verschwörungstheorien zu verbreiten, die sich nicht bewahrheiten. Diesmal erzählt er allerdings die Wahrheit. Als auch die NASA nicht mehr leugnen kann, dass der Mond sich auf die Erde zubewegt, schickt sie eine Astronautin, einen Astronauten und Houseman auf eine Mission, um die Katastrophe zu verhindern. „Moonfall“ von Roland Emmerich könnt ihr jetzt bei Prime Video streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.