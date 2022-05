Was läuft heute? | Beth und das Leben, In der Cyber-Hölle: Schrecken im Internet, Lovestruck High

Beth und das Leben

Voll auf die 40 zugehend, mit erhöhtem Alkoholkonsum und schlecht laufender Beziehung: Beth (Amy Schumer) ist von ihrem eigenen Leben nicht sonderlich angetan. Also muss der große Cut her: weg mit dem Mann und allem, was das Leben so dröge macht. Stattdessen zieht sie nach Long Island und fängt noch mal von vorn an. Auch wenn die Idee der Serie nicht neu ist, ist der Witz von Amy Schumer immer für einen Lacher gut. Ihre neue Serie läuft jetzt bei Disney Plus.

In der Cyberhölle: Schrecken im Internet

In Süd-Korea wurden Verbrechen begangen, an deren Ausmaß selbst die Ermittler und Ermittlerinnen nicht glauben konnten. Über anonyme Chaträume wurden junge Menschen von Sexualstraftätern erpresst. Die zu finden, war eine Jagd, bei der es lange Zeit so schien, als würde sie nie enden. Eine Dokumentation widmet sich jetzt diesem Fall, spricht mit den Ermittelnden und schaut auf die Abläufe. Auf Netflix könnt ihr die erschreckende Doku schauen.

Lovestruck High

Der Quarterback und die Cheerleaderin – das ist wohl das klischeehafteste Bild einer Lovestory an einer amerikanischen Schule. Im neuen Dating-Format „Lovestruck High“ geht’s für die Singles jetzt zurück in die Schule. Hier sind sie auf der Suche nach der großen Liebe – und nach Geld. Denn wer gewinnt, kann 100.000 Dollar mitnehmen. Bei Amazon Prime Video könnt ihr euch das Näherkommen im Highschool-Format anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.