Was läuft heute? | Betonrausch, Gaston, All or Nothing

Betonrausch

Hauptsache mehr, mehr Spaß, mehr Immobilien und vor allem mehr Geld. Nach diesem Motto gehen Viktor und Gerry in „Betonrausch“ vor. Um ihre Ziele zu erreichen, ziehen sie Anlegern das Geld aus der Tasche und betrügen, wo es nur geht. Ob das auf Dauer wirklich klappen kann? Das kann man jetzt auf Netflix sehen. Dort geht die zweite deutsche Eigenproduktion an den Start.

Gaston – Katastrophen am laufenden Band

Ja, manchmal nervt die Arbeit. Und ja, manchmal sind wir unproduktiver als sonst. Und manchmal fehlt uns die Lust und wir kriegen nichts so richtig gut zu Stande. Bei Gaston allerdings ist das im Grunde Alltag: Der junge Mann stolpert durch den Arbeitstag, nickt ständig ein und kriegt schon von 20 Minuten Arbeit Burnout. Sehen kann man das heute im Disney Channel.

All or Nothing

Der American Football steht in den USA unter Druck: gewinnt ein Team den Super Bowl, wachsen die Anforderungen an die Spieler enorm. Gewinnen sie danach auch weitere Spiele, ist das selbstverständlich – ist ja immerhin das beste Team. Verlieren sie aber, ist der Skandal groß. Wie konnte das beste Team so versagen? Es ist, wie der Titel verrät: All or Nothing. Die Doku über den amerikanischen Nationalsport kann man jetzt bei Prime Video sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.