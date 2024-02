Was läuft heute? | Beyond Fashion, The Loneliest Boy In The World, Töte mich, wenn du dich traust

Beyond Fashion

Die Influencerin Avi Jakobs stellt in dem Doku-Format „Beyond Fashion“ alle möglichen Fragen rund um das Thema Mode. Unter anderem geht es um mentale Gesundheit in der Modebranche, Fetischmode und um Feminismus in der Mode. Ihr könnt „Beyond Fashion“ ab heute in der ARD-Mediathek streamen.

The Loneliest Boy In The World

In dem Film „The Loneliest Boy In The World“ geht es um Oliver. Ein Junge, der keine Freunde hat. Als auch noch seine Mutter stirbt hat er gar keine Bezugsperson mehr. Er entscheidet sich dazu, auf den Friedhof zu gehen und seine Verwandten auszugraben. Seine neuen Zombie-Freunde begleiten ihn nun beim Erwachsen werden. „The Loneliest Boy In The World“ gibt’s jetzt bei WOW.

Töte mich, wenn du dich traust

Piotr und seine Frau Natalia gewinnen in dem Film „Töte mich, wenn du dich traust“ 5 Millionen Euro im Lotto. Doch anstatt das Geld zu teilen und sich ein schönes Leben zu machen, wollen die beiden sich gegenseitig umbringen. Denn beide wollen das Geld für sich allein. Die polnische Komödie „Töte mich, wenn du dich traust“ gibt es ab heute bei Netflix.

Was läuft heute?

