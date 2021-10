Was läuft heute? | Big Eyes, Seinfeld, Totti – Il Capitano

Big Eyes

Süße Kinder mit großen Augen – das ist das Markenzeichen von Malerin Margaret Keane. Doch ihr Mann Walter heimst den ganzen Ruhm ein und behauptet, die Werke stammen von ihm. Das kann Margaret irgendwann nicht mehr so stehen lassen. In Tim Burtons Film „Big Eyes“ schlüpfen Christoph Waltz und Amy Adams in die Hauptrollen. Ihr könnt den Film heute um 20:15 Uhr auf Arte sehen.

Seinfeld

Der Plot der Comedyserie „Seinfeld“ ist typisch 90er. Comedian Jerry Seinfeld und seine drei Freunde George, Elaine und Kramer leben in New York und müssen sich so einigen Problemen stellen. Dabei wird es natürlich etwas schräg und ziemlich witzig. Alle 180 Folgen von „Seinfeld“ findet ihr auf Netflix.

Totti – Il Capitano

Über 20 Jahre war Francesco Totti der Starfußballer des AS Rom. Doch das Alter geht an ihm nicht spurlos vorbei und auch für ihn rückt der Abschied von seiner Profikarriere immer näher. Aber in den letzten Jahren will er trotzdem nochmal alles geben. Die Serie „Totti – Il Capitano“ zeigt seine ganzen Anstrengungen und was er für ein Leben als Fußballer alles aufgegeben hat. Ihr könnt alle sechs Folgen mit eurem Sky Ticket anschauen.

Was läuft heute?

