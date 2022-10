Was läuft heute? | Big Shot, Auf der Couch in Tunis, Belascoarán, Privatdetektiv

Big Shot

Coach Korn will nach dem Sommer an die Erfolge seiner weiblichen Basketballmannschaft wieder anknüpfen. Dafür bekommt die Mannschaft mit Ava einen sehr talentierten Neuzugang. Die sorgt mit ihren Wutanfällen aber auch für ziemlich viele Probleme. Und plötzlich werden an der Westbrook School for Girls auch männliche Schüler zugelassen, was so ziemlich alles durcheinanderbringt. Die zweite Staffel von „Big Shot“ findet ihr ab heute bei Disney+.

Auf der Couch in Tunis

Selma kehrt aus Paris in ihre Heimat Tunis zurück und will hier als Psychoanalytikerin weiterarbeiten. Auch wenn schon am ersten Tag die Patienten und Patientinnen Schlange stehen, muss sich Selma erst mal mit den Behörden auseinandersetzen. Die sind von ihrer neuen Praxis und ihren Methoden nicht wirklich angetan. „Auf der Couch in Tunis“ läuft um 20:15 Uhr auf Arte oder ihr sucht euch den Film in der Arte-Mediathek raus.

Belascoarán, Privatdetektiv

Héctor Belascoarán hat keine Lust mehr auf sein altes Leben. Er kündigt seinen Job und beendet seine Ehe. Ab jetzt nennt er sich Privatdetektiv und macht sich auf die Suche nach dem Verbrechen in Mexiko-Stadt. Und davon gibt es mehr als genug. Die Serie „Belascoarán, Privatdetektiv“ könnt ihr ab heute auf Netflix streamen.

