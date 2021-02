Was läuft heute? | Big Sky, Die Bücherdiebin, Solar Opposites

Big Sky

Montana ist ein naturreicher Staat, der an Kanada grenzt. Ein schöner Ort mit vielen Wäldern, Seen und entsprechend vielen Landstraßen, auf denen neuerdings immer wieder junge Frauen verschwinden. In der Serie „Big Sky“ macht sich Polizistin Jenny (Katheryn Winnick) auf die Suche, um die Freundin ihres Sohnes zu finden. Ein Trucker steht in Verdacht der Entführer zu sein. Unterstützung erhält sie von ihrem Ex-Mann Detective Cody Hoyt (Ryan Phillippe) und seiner Kollegin Detective Cassie Dewell (Kylie Bunbury).

Die Bücherdiebin

Im Deutschland des Jahres 1938 ist kritische Literatur verboten. Nationalsozialisten bestimmen, was gelesen werden darf und was nicht. Für die neugierige Liesel ist das pure Folter. Sie ist erst neun Jahre alt und stibitzt bei jeder Gelegenheit ein Buch ihrer Wahl. Leider bringt sie damit nicht nur sich selbst in Gefahr. Ihr Onkel und ihre Tante geraten auch ins Visier. Am gefährlichsten aber wird es für Max, dem jüdischen Jungen, der sich bei ihnen versteckt hält.

Solar Opposites

Man könnte sagen, Aliens und Menschen sind relativ unterschiedlich in ihrer Mentalität. Wie seltsam Menschen aus der Sicht von Aliens sind, wird in der neuen animierten Sitcom von Justin Roidland und Mike McMahan deutlich. Vom Humor, Bild und Ideenreichtum her erinnert sie stark an „Rick & Morty“. Dieses Mal aber haben sich die Macher auf die Perspektive aus Alien-Sicht konzentriert und die finden Amerika gar nicht mal so cool.

