Was läuft heute? | Biggie: Das ist meine Geschichte, The Flash, Bellingcat

Biggie: Das ist meine Geschichte

Einer der berühmtesten Rapper hat nun einen Ehrenplatz in der Rock and Roll Hall of Fame: The Notorious B.I.G. Das nimmt Netflix als Anlass, eine Dokumentation über Biggie zu veröffentlichen. Dafür wurden verschiedene Familienmitglieder und Freunde interviewt, die ihre persönlichen Erinnerungen teilen. Die Doku gibt neue und spannende Einblicke in Biggies Leben und seine Karriere, die ebenso schnell begann, wie sie endete. „Biggie: Das ist meine Geschichte“ ist ab heute auf Netflix.

The Flash, Staffel 6

Er ist schneller als der Blitz: The Flash alias Barry Allen. In der inzwischen sechsten Staffel der DC-Serie treffen der Superheld und sein Team auf einen neuen Gegenspieler: Dr. Ramsey Rosso aka Bloodwork. Sein Ziel ist die Unsterblichkeit. Um die zu gewinnen, ist ihm jedes Mittel recht. Ein weiterer wichtiger Handlungsstrang der neuen Staffel ist das Serien-Crossover „Crisis on Infinite Earths“, bei dem die verschiedenen DC-Superhelden aus dem „Arrowverse“ zusammenarbeiten müssen, um das Ende der Welt zu verhindern. Die sechste Staffel von „The Flash“ steht auf Amazon Prime Video bereit.

Bellingcat – Truth in a Post-Truth World

Das Internet hat unsere Gesellschaft revolutioniert. Informationen sind überall und ständig abrufbar. Das macht sich das internationale Recherchenetzwerk „Bellingcat“ zunutze. Sie analysieren Bilder, Videos und andere Quellen aus dem Netz, um bestimmte Ereignisse aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten und mögliche Widersprüche aufzudecken. Das führt oft zu bahnbrechenden Enthüllungen, die weltweite Auswirkungen haben können. Die Dokumentation „Bellingcat – Truth in a Post-Truth World“ läuft heute Nacht auf Arte und ist auch in der Mediathek abrufbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.