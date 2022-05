Bild: Somebody Feed Phil | © Netflix

Was läuft heute? | Bill & Ted retten das Universum, Somebody Feed Phil, Terra X: Unser grüner Planet

Fernweh geht durch den Magen

In „Bill & Ted retten das Universum“ haben Bill und Ted nur wenige Stunden, um den ultimativen Song zu schreiben, in „Somebody Feed Phil“ erkundet Phil Rosenthal kulinarische Spezialitäten der ganzen Welt und „Terra X: Unser grüner Planet“ zeigt mit modernster Kameratechnik wie Pflanzen den Planeten am Leben halten.