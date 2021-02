Was läuft heute? | Billie Eilish: The World’s A Little Blurry, The Girl On The Train, Fantasy Island

Billie Eilish: The World’s A Little Blurry

Die ganze Welt hat Billie Eilish beim Erwachsenwerden zugesehen. Ihr Musik hat sie zusammen mit ihrem Bruder aufgenommen. Nicht im großen Tonstudio, sondern bei sich zuhause. Gleichzeitig die üblichen Probleme einer Teenagerin zu bewältigen ist gar nicht so einfach, mit einem Vollzeitjob als Musikerin. Wie sie das alles geschafft hat, zeigt „Billie Eilish: The World’s A Little Blurry“. Streamen könnt ihr die Doku ab heute auf Apple TV+.

The Girl On The Train

Mira Kapoor ist geschieden und hat einen Alkoholentzug hinter sich gebracht. Das Einzige, was sie jetzt noch erfreut, ist das Glück eines Pärchens. Sie beobachtet es auf ihrer täglichen Zugfahrt, wie es auf dem Balkon ihrer Wohnung steht. Eines Tages wird die Frau ermordet und die Spuren führen zu Mira. Aber warum sollte sie sie töten? Die indische Verfilmung von Paula Hawkins Roman seht ihr ab heute auf Netflix.

Fantasy Island

Um dem Alltag zu entfliehen, zahlen manche Menschen richtig viel Geld. So auch die Gäste auf „Fantasy Island“. Dafür erwarten sie, dass ihnen kein Wunsch verwehrt bleibt. Alle Fantasien, Abenteuer und Wünsche werden endlich zur Wirklichkeit. Welchen Preis die Urlauberinnen und Urlauber auf Fantasy Island dafür tatsächlich zahlen, seht ihr heute um 20:15 Uhr auf Sky Cinema oder im Stream über das Sky Ticket.

