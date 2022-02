Was läuft heute? | Billionaire Boys Club, Dieses bescheuerte Herz, Allein unter Millionen

Billionaire Boys Club

Den „Billionaire Boys Club“ gab es wirklich. In den 80er-Jahren wollten die Mitglieder dieses Clubs noch reicher werden, als sie eh schon waren, und damit ihre Freundinnen beeindrucken. Ganz legal war ihre Masche allerdings nicht und als ihr Coup aufflog, wurde es gefährlich. „Billionaire Boys Club“, unter anderem mit Taron Egerton, Ansel Elgort und Emma Roberts, gibt’s jetzt bei Sky Ticket.

Dieses bescheuerte Herz

Lenny ist 30 und gibt gerne das Geld seines Vaters aus, das dieser als Arzt verdient. Als Lenny mal wieder über die Stränge schlägt, fordert sein Vater, dass er sich zur Strafe um den herzkranken Teenager David kümmert. Lenny ist davon gar nicht begeistert und geht die Sache erst mal nur halbherzig an. „Dieses bescheuerte Herz“ mit Elyas M’Barek könnt ihr bei Amazon Prime Video streamen.

Allein unter Millionen

Wir sind ständig erreichbar und können über diverse Kanäle mit anderen Menschen kommunizieren. Trotzdem fühlen sich viele Menschen einsam und „Allein unter Millionen“. In dieser Doku geht Tennisprofi Andrea Petković der Epidemie der Einsamkeit auf den Grund – zu sehen in der ZDF-Mediathek. Wichtig: Wenn es euch, u. a. wegen Einsamkeit, schlecht geht, dann sucht euch Hilfe. Die gibt es zum Beispiel bei der Telefonseelsorge online oder per Telefon unter 0800 111 0 111.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.