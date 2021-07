Was läuft heute? | Biohackers, Deadlines, The Empty Man

Biohackers, Staffel 2

Nachdem die Medizinstudentin Mia sich in der ersten Staffel von „Biohackers“ ins Team ihrer Bio-Professorin Lorenz gesneakt und dort illegale Genforschungen entdeckt hat, geht die nervenaufreibende Serie nun in die zweite Runde. Und die beginnt damit, dass Mia ihr Gedächtnis verloren hat und sich an die letzten drei Monate nicht erinnert. Was ist da passiert? Und vor allem: Wem kann sie noch vertrauen? Wir dürfen auf Spannung hoffen, denn ab heute hat Netflix endlich die zweite Staffel von „Biohackers“ im Programm.

Deadlines

Lena, Elif, Jo und Franzi sind beste Freundinnen. Doch während sie früher mit Spaß und Unbeschwertheit durchs Leben geschritten sind, tun sich nun immer mehr gesellschaftliche Erwartungen auf. Gibt es „Deadlines“ für Krisen, Kinder und Karriere? Und was tun, wenn die perfekte Fassade bröckelt? Alle Folgen der Drama-Comedy-Serie gibt es ab heute online first in der ZDF-Mediathek.

The Empty Man

In einer kleinen Stadt in den USA gibt es die Legende des „Empty Man“. Das übernatürliche Wesen wird für das Verschwinden eines kleinen Mädchens verantwortlich gemacht. Der Ex-Polizist Lasombra nimmt private Ermittlungen auf. Doch als eine Gruppe Jugendlicher versucht, den Empty Man erneut heraufzubeschwören, geraten alle in tödliche Gefahr. Der Thriller „The Empty Man“ läuft heute um 20:15 Uhr auf Sky Cinema Premieren.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.