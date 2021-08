Was läuft heute? | Birds of Prey, Kokon, The Burnt Orange Heresy

Birds of Prey

Sie waren das Traumpaar der Gangsterszene von Gotham City: der Joker und seine Harley Quinn. Aber seit der Trennung ist Harley plötzlich Zielscheibe von einer Menge Bösewichte. Verrückt und durchgedreht wie immer stellt sie sich denen aber entgegen und hat dabei neue Freundinnen gefunden, die auch noch ein paar Rechnungen offen haben. „Birds of Prey“ findet ihr ab heute auf Netflix.

Mitten in Berlin wächst die 14-jährige Nora auf und stellt fest, dass das Erwachsenwerden gar nicht so leicht ist. Dann trifft sie Romy, die wild und ganz anders als ihre Freundinnen ist. Zusammen erleben sie einen Sommer voller neuer, unbekannter Gefühle, aber auch mit großen Enttäuschungen. „Kokon“ ist Teil der Reihe „Junges Kino im Zweiten“ und ihr könnt diesen und fünf weitere Filme jetzt schon in der ZDF-Mediathek anschauen.

Joseph Cassidy will es unbedingt besitzen: Ein Bild von dem Künstler Jerome Debney. Der lebt aber sehr zurückgezogen und zeigt sich nur selten in der Öffentlichkeit. Zum Glück macht er die Bekanntschaft mit James Figueras, der für mehr Erfolg und mehr Geld so einiges machen würde – zum Beispiel auch ein Gemälde stehlen. Der Film „The Burnt Orange Heresy“ läuft jetzt auf Sky Ticket.

