Was läuft heute? | Bis an die Grenze, Wer ist Ghislaine Maxwell?, 13 Hours That Saved Britain

Bis an die Grenze

In dem französischen Film „Bis an die Grenze“ müssen drei Polizisten und Polizistinnen einen Mann in sein Heimatland Tadschikistan deportieren. Als sie herausfinden, dass ihm dort womöglich der Tod droht, zweifeln sie allerdings daran, ob sie die Mission ausführen können und damit ihre Polizeipflicht erfüllen oder, ob sie auf ihr Gewissen hören wollen. Ihr könnt „Bis an die Grenze“ jetzt bei WOW streamen.

Wer ist Ghislaine Maxwell?

Der Milliardär Jeffrey Epstein hat im großen Stil Minderjährige sexuell missbraucht. Bevor er dafür verurteilt werden konnte, ist er in Untersuchungshaft unter mysteriösen Umständen verstorben. Diese Geschichte kennen viele. Weniger bekannt ist allerdings, dass seine Freundin Ghislaine Maxwell mit ihm unter einer Decke steckte und auch gerichtlich dafür verurteilt wurde. Diese Geschichte wird in der Dokumentation „Wer ist Ghislaine Maxwell?“ erzählt. Ihr könnt „Wer ist Ghislaine Maxwell?“ jetzt in der ARD-Mediathek schauen.

13 Hours That Saved Britain

Die Dokumentation „13 Hours That Saved Britain“ erzählt von einer Schlacht im Zweiten Weltkrieg, die den Lauf der Geschichte maßgeblich beeinflusst hat. Obwohl Nazi-Deutschland überlegen zu sein schien, konnte die britische Royal Air Force die Nazi-Kampfflugzeuge zurückhalten. Heute feiert man im Vereinigten Königreich deshalb am 15. September den „Battle of Britain Day“. „13 Hours That Saved Britain“ könnt ihr jetzt bei Netflix sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.