Was läuft heute? | Black Adam, Ben Hur, Boom! Boom! Boris Becker vs. The World

Black Adam

Teth-Adam war 5 000 Jahre in Gefangenschaft, bis er bei einer Forschungsexpedition in Kahndaq zufällig von der Professorin Adrianna Tomaz befreit und wieder erweckt wird. Doch Teth-Adam, später im Film Black Adam genannt, ist kein gewöhnlicher Superheld. Er ist von Rache für seinen verstorbenen Sohn getrieben und scheut nicht davor zurück, Menschen zu töten. Die Justice Society of America versucht, ihn davon abzuhalten und entdeckt noch eine viel größere Gefahr. Den DC-Actionfilm „Black Adam“ mit Dwayne Johnson, Pierce Brosnan, Noah Centineo und Viola Davis, findet ihr jetzt bei Wow.

Ben Hur

Der jüdische Kaufmann Judah Ben-Hur wird von seinem ehemaligen Freund, dem römische Offizier Messala, verraten und zum Sklavendienst verurteilt. Ben-Hur kommt nach einigen Jahren frei und schwört Rache. In Rom angekommen, nimmt er an einem Wagenrennen auf Leben und Tod teil. Dieser Monumentalfilm von 1959 hat elf Oscars gewonnen und ist damit einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. „Ben Hur“ läuft heute (9. April) um 20:15 Uhr auf Arte und wird am Sonntag, 16. April um 13:10 Uhr wiederholt.

Boom! Boom! Boris Becker vs. The World

Mit 17 Jahren gewinnt Boris Becker Wimbledon und ist damit der jüngste Sieger in der Turnier-Geschichte. Neben seinen sportlichen Erfolgen macht er allerdings auch mit Schlagzeilen über eine Affäre, Tablettensucht, Steuerhinterziehung und zuletzt falschen Angaben in einem Insolvenzverfahren auf sich aufmerksam. Über all das spricht Becker in „Boom! Boom! Boris Becker vs. The World“. Auch ehemalige Kollegen und Weggefährtinnen wie Novak Djokovic, John McEnroe und Barbara Becker sind dabei. Ihr könnt die Dokumentation jetzt bei Apple TV+ streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.