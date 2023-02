Was läuft heute? | Black Panther: Wakanda Forever, From Cradle to Stage, Gunthers Millionen

Black Panther: Wakanda Forever

2019 verstarb Black Panther-Schauspieler Chadwick Boseman und es war lange nicht klar, wie Marvel mit dem Verlust umgehen wird. In „Black Panther: Wakanda Forever“ wird nicht nur die Geschichte des Superhelden weitererzählt, sondern Boseman ein filmisches Denkmal gesetzt. Auch im Film muss die Welt mit dem Verlust von König T’Challa (Chadwick Boseman) klarkommen. Gleichzeitig versucht ein Volk von Unterwassermenschen die Oberfläche zu erobern. Den neuen MCU-Film „Black Panther: Wakanda Forever“ gibt es auf Disney+.

From Cradle to Stage

Foo-Fighters-Sänger Dave Grohl geht in der Serie „From Cradle to Stage“ mit seiner Mutter Virginia auf Tour und spricht mit Musikerinnen und Musikern und ihren Müttern über das interessante Verhältnis zwischen den Stars und ihren Eltern. In sechs Folgen besuchen sie unter anderem Pharrell Williams oder Gitarrist Tom Morello von Rage Against the Machine. Die Doku-Reihe „From Cradle to Stage“ gibt es auf Paramount+.

Gunthers Millionen

Eine mysteriöse Gräfin vererbt ihr Vermögen von knapp 400 Millionen Dollar an ihren Schäferhund. Was wie ein schlechter Film klingt, ist die Prämisse der Doku „Gunthers Millionen“. Hier wird nicht nur die skurrile Story und der Reichtum gezeigt, in dem Schäferhund Gunther lebt, sondern auch die skrupellosen Machenschaften hinter der Fassade eines millionenschweren Hundes. „Gunthers Millionen“ könnt ihr auf Netflix gucken.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.