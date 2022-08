Was läuft heute? | Black Panthers, Big Brother per App – Überwachungsstaat China, I am a Killer

Black Panthers

Die afroamerikanische Bevölkerung ist auch in den 1960er Jahren in den USA strukturell benachteiligt. Besonders die massive Polizeigewalt gegen People of Colour führt zu einer stärkeren Gemeinschaft, aus der 1967 die Black Panther Party entsteht. Gemeinsam wollen sich die Männer und Frauen der Bewegung für menschenwürdiges Wohnen und ein Recht auf Arbeit einsetzen. Doch politische Machthaber verfolgen die Partei intensiv und versuchen, sie zu infiltrieren. Das führt zu einer Radikalisierung. „Black Panthers“ beleuchtet die verschiedenen Gesichter der Partei und reflektiert ihre Errungenschaften. Die zweiteilige Doku könnt ihr in der Arte-Mediathek sehen.

Big Brother per App — Überwachungsstaat China

In China kann ein Mensch kaum mehr einen Schritt tun, ohne von Kameras gefilmt zu werden. Mit dem 2014 beschlossenen „Sozialkredit-System“ sollen vorbildliche Bürger und Bürgerinnen erzogen werden. Wer sich an alle Regeln hält, kann mit wachsender Punktezahl auch mehr Vergünstigungen erhalten. Wer Regeln bricht, riskiert sein Ansehen und finanzielle Freiheiten werden eingeschränkt. 5G macht die vollkommene Überwachung per App möglich. Ein Jahr lang hat der Journalist Sebastien Le Belzic seine chinesische Frau gefilmt und nimmt uns mit auf eine Reise der permanenten Bewertung. Die Doku „Big Brother per App — Überwachungsstaat China“ ist jetzt in der ZDF-Mediathek zu sehen.

I am a Killer (Staffel 3)

„Mann im Schlaf ermordet“ oder „Kinder bei lebendigem Leib verbannt“ sind Schlagzeilen, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Die Netflix-Doku „I am a Killer“ lässt Täterinnen und Täter zu Wort kommen. Einigen von ihnen sind zum Tode verurteilt, andere zu lebenslangen Haftstrafen. Die neuen Folgen der True-Crime-Doku sind jetzt bei Netflix verfügbar.

Was läuft heute?

